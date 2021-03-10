Президент РФ поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

Правительство должно предоставить доклад до 20 апреля 2021 года.

Глава Российской Федерации Владимир Путин по итогам совещания с кабмином, которое состоялось месяц назад, поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов страны изучить и доложить о ситуации с заработными платами бюджетников, говорится на ресурсе Кремля.

Президент отметил, что власти России должны определить уровень оплаты труда данной категории граждан на соответствие целевым показателям, установленным в Майском указе от 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Напомним, что 10 февраля во время совещания с российским правительством Владимир Путин распорядился прекратить подгонять показатели по зарплатам. Также глава государства напомнил, что в стране никто не отменял требование о росте оплаты труда, отметив, что подобные сообщения не должны поступать от россиян.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что ряд госуслуг могут стать недоступными без биометрии.

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