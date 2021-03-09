Греция собирается открыть границы для туристов с 14 мая

Харис Теохарис рассказал, что Греция планирует принимать путешественников из Евросоюза, России, Украины и Белоруссии.

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что если эпидситуация по коронавирусу позволит, тогда с 14 мая страна откроет свои границы для иностранных путешественников. Он отметил, что это будет касаться не только туристов из государств Евросоюза, но и России, Белоруссии и Украины. Также Харис Теохарис подчеркнул, что гости Греции обязаны сделать прививку, иметь антитела или отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает издание Газета.ру, ссылаясь на Афинское агентство новостей АМНА.

Ранее стало известно, что в России обнаружили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса.

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