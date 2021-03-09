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Зеленский готов лично встретиться с главами государств "нормандской четверки"

09.03.2021 16:32
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Зеленский готов лично встретиться с главами государств "нормандской четверки"

Владимир Зеленский считает, что нельзя постоянно переносить проведение "нормандского саммита".

Украинский президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве заявил, что готов лично встретиться с каждым из глав государств "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в случае, если переговоры между участниками не состоятся. По его словам, нельзя постоянно переносить саммит, поскольку данный вопрос требует разрешения. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на украинское информационное агентство УНИАН.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый выразил мнение, что Киев должен разорвать отношения с Москвой.

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