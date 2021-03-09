В Кремле заявили, что цены на продукты удается держать под контролем
Дмитрий Песков сообщил, что правительство РФ эффективно сдерживает рост цен на продукты питания.
Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стоимость продуктов в России зависит от различных факторов. Несмотря на это, подчеркнул он, правительству страны удается контролировать цены на продовольственные товары, а также сдерживать рост их стоимости, пишет ТАСС.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что кабмин России объявил о введении постоянного контроля и мониторинга цен на базовые товары и услуги.
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Крупнейший производитель уксуса «Невинномысский азот» поднял цены почти на треть, столовый уксус подорожал на 7-9%, а уксусная эссенция – от 60% до 70%. ++++Дмитрий Песков сообщил, что правительство РФ эффективно сдерживает рост цен на продукты питания.++++ ну если Уксус не относится к продуктам питания - то я наверное тень отца Гамлета ...в общем у кого то жемчуга мелковаты, а у кого то дно тарелки через картофельный супчик видно