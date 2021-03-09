В Кремле заявили, что цены на продукты удается держать под контролем

Дмитрий Песков сообщил, что правительство РФ эффективно сдерживает рост цен на продукты питания.

Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стоимость продуктов в России зависит от различных факторов. Несмотря на это, подчеркнул он, правительству страны удается контролировать цены на продовольственные товары, а также сдерживать рост их стоимости, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что кабмин России объявил о введении постоянного контроля и мониторинга цен на базовые товары и услуги.

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