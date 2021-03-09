Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 МАР, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 МАР, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы

09.03.2021 10:41
Комментарии
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы

Договоренность носит неформальный характер и не распространяется на розничные цены.

Крупные российские производители птичьего мяса и торговые сети договорились зафиксировать на три недели стоимость тушки бройлера. Кроме того они решили сохранить объем поставок не ниже прошлогоднего уровня. Отмечается, что отпускная цена на мясо птицы может быть установлена в пределах 145 руб. за 1 кг тушки. Об этом сообщает газета Коммерсант, ссылаясь на источник.

По словам собеседника издания, это должно удовлетворить возросший спрос.

Ранее стало известно, что Россия столкнулась с дефицитом куриного мяса.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Ракова сделала заявление о принудительной вакцинации в России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

За фейки о росте цен на продукты россиянам пригрозили тюрьмой

За фейки о росте цен на продукты россиянам пригрозили тюрьмой
Экономика 1

Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай

Из России вывезли продовольствия более чем на 30 млрд долларов. Большую часть – в Китай
Экономика

США пообещали России кибератаки и санкции в течение трех недель

США пообещали России кибератаки и санкции в течение трех недель
Политика

Власти собираются взыскать с россиян почти 2 трлн рублей по кредитам

Власти собираются взыскать с россиян почти 2 трлн рублей по кредитам
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию

«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию

Новости дня

12:36 Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем
Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем
11:45 В конгрессе США потребовали ввести санкции против СП-2 В конгрессе США потребовали ввести санкции против СП-2
11:21 В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса
11:09 Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград для прохождения испытаний Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград для прохождения испытаний
08 МАР, 17:40 Украинский дипломат считает, что Киев должен разорвать отношения с Москвой Украинский дипломат считает, что Киев должен разорвать отношения с Москвой
08 МАР, 15:25 Стоимость нефти сорта Brent превысила $71 за баррель Стоимость нефти сорта Brent превысила $71 за баррель
В России увеличится размер маткапитала в 2021 году
В России увеличится размер маткапитала в 2021 году
08 МАР, 13:56 Врачи РФ обнаружили 10253 новых случая COVID-19 Врачи РФ обнаружили 10253 новых случая COVID-19

Узнай, страна!

05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 МАР, 18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
05 МАР, 15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
04 МАР, 14:42 Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет
03 МАР, 22:34 Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 МАР, 21:09 Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов
03 МАР, 17:53 Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую» Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую»
02 МАР, 21:50 Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня
02 МАР, 21:13 В Смоленске модернизируют производство комбикормов В Смоленске модернизируют производство комбикормов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter