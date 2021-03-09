СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы

Договоренность носит неформальный характер и не распространяется на розничные цены.

Крупные российские производители птичьего мяса и торговые сети договорились зафиксировать на три недели стоимость тушки бройлера. Кроме того они решили сохранить объем поставок не ниже прошлогоднего уровня. Отмечается, что отпускная цена на мясо птицы может быть установлена в пределах 145 руб. за 1 кг тушки. Об этом сообщает газета Коммерсант, ссылаясь на источник.

По словам собеседника издания, это должно удовлетворить возросший спрос.

Ранее стало известно, что Россия столкнулась с дефицитом куриного мяса.

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