"Академик Черский" будет достраивать "Северный поток-2" в водах Дании

Строительство газопровода в исключительной экономической зоне Дании завершится к концу сентября.

Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что трубоукладочная баржа "Академик Черский" будет достраивать вторую ветку газопровода в датских водах. В организации уточнили, что судно покинуло немецкий порт Висмар и движется в направлении Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, после чего "Академик Черский" начнет прокладку труб в водах Дании.

В свою очередь Датское Морское управление (DMA) рассказало, что строительство "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне страны завершится к концу сентября, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что вторая ветка газопровода готова на 98%.

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