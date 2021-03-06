Госдума: Украина готовит военную провокацию на Донбассе

В Госудме ответили на угрозы бывшего президента Украины Леонида Кравчука по Донбассу.

Ранее украинский представитель в трехсторонней группе и бывший президент страны Леонид Кравчук выступил с угрожающим заявлением в адрес России. Так, по его словам, Украина готова предпринять радикальные шаги в том случае, если российская сторона не признает себя одной из сторон конфликта на Донбассе.

В Госдуме РФ прокомментировали заявление Кравчука. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Украина готовит военную провокацию на Донбассе для того, чтобы изменить Минские соглашения. По его словам украинские власти намеренно идут на эскалацию конфликта на Донбассе и рассчитывают на поддержку новой администрации США и представителей нормандского формата, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение строительства российского газового проекта "Северный поток - 2" станет серьезным ударом по Украине.

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