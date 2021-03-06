На Москву надвигается мощный циклонический паук

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столице России.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал об ухудшении погоды, которое ожидает москвичей и гостей столицы уже в воскресенье. По его словам на Москву надвигается так называемый циклонический паук. Это мощнейший циклон из северной Атлантики, который принесет с собой сильнейший снегопад, штормовой ветер до 20 м/с и понижение атмосферного давления.

Как считает Тишковец, во время циклона ожидается сильнейший снегопад, выпадет порядка четверти месячной нормы осадков, температура воздуха в ночные часы составит от -11 до -6 градусов, а днем поднимется до 0, по области составив от -4 до +1 градуса. Юго-западный и западный ветры будут достигать 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Такие погодные условия представляют серьезную опасность, так как из-за метели видимость снизится до 1 км, что повлияет на дорожную ситуацию и создаст проблемы для авиации, мокрый снег будет налипать на провода и деревья, а сильные порывы ветра принесут угрозу обрушения рекламных конструкций, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сейшелы откроют границы для туристов, включая и гостей из России.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".