В России могут ввести новую льготу для пенсионеров

Иван Сухарев считает, что пожилым людям нужно предоставить скидку до 50% на покупку двух билетов на поезда.

Депутат Госдумы России Иван Сухарев предложил ввести новые льготы для пенсионеров. Письмо с соответствующей инициативой он направил российскому министру транспорта Виталию Савельеву. Он пояснил, что пожилые граждане страны тратят большие суммы на приобретение билетов на железнодорожные поезда, поскольку родственники проживают в других российских регионах. В связи с этим Сухарев считает, что пенсионерам нужно предоставлять возможность раз в год покупать два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии посадочных талонов, пишет RT.

Ранее стало известно, что правительство России поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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