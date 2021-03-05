Минцифры РФ: россияне не останутся без интернета

Перебои со связью могут затронуть небольшое количество россиян.

Глава департамента госполитики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров заявил, что российские граждане не останутся без домашнего интернета. Он пояснил, что в скором времени пройдет заседание Госкомиссии по радиочастотам, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.

Канцуров добавил, что сейчас российские операторы связи могут обеспечить граждан страны доступными диапазонами частот для выхода в интернет, однако для этого им необходимо своевременно заменить модемы. Также он отметил, что перебои со связью могут затронуть небольшое количество россиян (примерно нескольких тысяч в различных регионах России), пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 11 марта некоторых российских граждан могут отключить от интернета в связи с тем, что у ряда операторов связи истекает срок действия разрешений на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц.

Накануне лидер РФ Владимир Путин рассказал, что интернет разрушает общество изнутри.

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