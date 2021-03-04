Владимир Путин считает, что интернет разрушает общество изнутри

Глава государства убежден, что интернет должен подчиняться моральным законам.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что интернет может разрушить общество изнутри. Об этом президент рассказал 4 марта во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". По словам Владимира Путина, чтобы этого не произошло, он должен подчиняться не только юридическим, но и моральным законам.

Глава государства пояснил, что с помощью интернета распространяются призывы к несовершеннолетним россиянам выходить на несанкционированные акции, подталкивание подростков к суициду, наркотики, а также проституция и детская порнография, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2021 году с россиян начнут собирать налоги по новой методике.

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