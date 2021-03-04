В России обнаружили 11385 новых случаев COVID-19

В стране всего выявили 4290135 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 11385 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в столице зафиксировали 2150 заболевших, в Санкт-Петербурге – 986 зараженных, а в Московской области – 693. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в стране.

Таким образом, общее число инфицированных в Российской Федерации составило 4290135 человек, 3869857 человек выписалось с выздоровлением, 87823 человек скончалось.

Ранее глава ФМБА РФ Вероника Скворцова рассказала, что третья волна коронавируса в стране может наступить в мае 2021 года.

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