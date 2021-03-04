Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 МАР, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 МАР, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В России обнаружили 11385 новых случаев COVID-19

04.03.2021 11:27
Комментарии
В России обнаружили 11385 новых случаев COVID-19

В стране всего выявили 4290135 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие 24 часа в России обнаружили 11385 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в столице зафиксировали 2150 заболевших, в Санкт-Петербурге – 986 зараженных, а в Московской области – 693. Об этом в четверг сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом в стране.

Таким образом, общее число инфицированных в Российской Федерации составило 4290135 человек, 3869857 человек выписалось с выздоровлением, 87823 человек скончалось.

Ранее глава ФМБА РФ Вероника Скворцова рассказала, что третья волна коронавируса в стране может наступить в мае 2021 года.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
С россиян начнут собирать налоги по новой методике
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Северный поток-2» может быть не достроен. Немецкий партнер проекта увидел риски

«Северный поток-2» может быть не достроен. Немецкий партнер проекта увидел риски
Экономика

Дорогая нефть поможет бюджету России. Власти займут на 1 трлн рублей меньше

Дорогая нефть поможет бюджету России. Власти займут на 1 трлн рублей меньше
Экономика

Путин потребовал от МВД зачистить интернет после массовых протестов

Путин потребовал от МВД зачистить интернет после массовых протестов
Политика 2

Состоятельные россияне скупили больше тонны золота и серебра

Состоятельные россияне скупили больше тонны золота и серебра
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню

Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню

Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов

Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов

Новости дня

11:47 Вашингтон заявил о нежелании участвовать в "вечных" войнах Вашингтон заявил о нежелании участвовать в "вечных" войнах
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:07 С россиян начнут собирать налоги по новой методике С россиян начнут собирать налоги по новой методике
10:20 Зеленский: "Северный поток-2" является сильным "ударом" по Украине Зеленский: "Северный поток-2" является сильным "ударом" по Украине
03 МАР, 19:03 В Германии высказались о перспективах "Северного потока-2" В Германии высказались о перспективах "Северного потока-2"
03 МАР, 17:27 Скворцова: третья волна COVID-19 в РФ может наступить в мае Скворцова: третья волна COVID-19 в РФ может наступить в мае
03 МАР, 16:51 Украинский депутат считает, что страна готовится к войне в Крыму и Донбассе Украинский депутат считает, что страна готовится к войне в Крыму и Донбассе
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 МАР, 14:40 Захарова: Россия ответит на санкции США Захарова: Россия ответит на санкции США

Узнай, страна!

03 МАР, 22:34 Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
03 МАР, 21:09 Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов
03 МАР, 17:53 Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую» Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую»
02 МАР, 21:50 Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня
02 МАР, 21:13 В Смоленске модернизируют производство комбикормов В Смоленске модернизируют производство комбикормов
02 МАР, 18:56 Курские сельхозпроизводители увеличили поголовье скота Курские сельхозпроизводители увеличили поголовье скота
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
01 МАР, 21:28 Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов
01 МАР, 20:39 Уникальный музей леса работает в Козельске Уникальный музей леса работает в Козельске
01 МАР, 11:21 Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России
26 ФЕВ, 23:00 Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter