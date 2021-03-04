В Минсельхозе РФ оценили ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы
04.03.2021 13:37
Комментарии
В ведомстве считают, в мае 2021 года в РФ стабилизуются цены на яйца и мясо птиц.
Минсельхоз России сообщил, что к маю текущего года должно полностью восстановиться производство яиц и птичьего мяса, которое резко упало из-за болезней пернатых животных. Также в ведомстве считают, что после этого в нашей стране стабилизуются цены на яйца и мясо птиц, передает РИА Новости.
Ранее "Капитал страны" писал, что Российская Федерация столкнулась с дефицитом куриного мяса.
Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий