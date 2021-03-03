Названы возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

03.03.2021 14:25 Комментарии

Сергей Вознесенский считает, что к апрелю-маю 2021 года многие ограничения будут отменены.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал изданию РИА Новости, что в апреле-мае текущего года в России могут отменить большую часть противокоронавирусных ограничительных мер. Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, как наша страна может избежать прихода третьей волны коронавируса. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".