Названы возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03.03.2021 14:25
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Сергей Вознесенский считает, что к апрелю-маю 2021 года многие ограничения будут отменены.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал изданию РИА Новости, что в апреле-мае текущего года в России могут отменить большую часть противокоронавирусных ограничительных мер.
Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, как наша страна может избежать прихода третьей волны коронавируса.
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