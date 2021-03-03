Мурашко рассказал, как избежать третьей волны COVID-19 в РФ

Михаил Мурашко призвал россиян продолжать соблюдать рекомендованные меры профилактики по коронавирусу.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в среду в ходе рабочей поездки в Новосибирск рассказал, как избежать прихода третьей волны заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, для предотвращения новой вспышки COVID-19 россиянам необходимо продолжать соблюдать все рекомендованные меры профилактики (соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфицировать помещения и так далее) до появления популяционного иммунитета к вирусу.

"Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности", – сказал Мурашко.

Также министр добавил, что особое внимание уделяется россиянам старше 60 лет. Он пояснил, что данная категория людей тяжелее переносит COVID-19, поэтому им нужна дополнительная защита и приоритетная вакцинация, пишет ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при нынешних темпах иммунизации граждан страны коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться к августу.

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