В "Нафтогазе" заявили, что Украина готова к запуску "Северного потока-2"

Андрей Коболев считает, что газопровод "Северный поток-2" оставит Киев без дополнительных доходов, однако в стране дефицита голубого топлива не будет.

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в беседе с изданием "Украинская неделя" заявил, что Украина подготовилась к запуску российского проекта "Северный поток-2". Он выразил мнение, что борьба с газопроводом проходит успешно и, благодаря поддержке США, его строительство, возможно, удастся остановить. Также Коболев признался, что запуск проекта лишит страну дополнительных доходов от транзита российского газа, однако дефицита голубого топлива не будет. Он пояснил, что Украина имеет достаточный запас сырья в подземных хранилищах, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что немецкая компания Wintershall Dea надеется на быстрый запуск "Северного потока-2".

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