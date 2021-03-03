В России зарегистрировали 10535 новых случаев коронавируса

Общее число зараженных в стране составило 4278750 человек.

В оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в среду сообщили, что за сутки российские медицинские работники выявили 10535 новых случаев коронавируса. Традиционно, больше всего зараженных было зафиксировано в Москве (1284), Санкт-Петербурге (962) и Подмосковье (691).

В стране всего обнаружили 4278750 случаев заболевания COVID-19, из них 3853734 пациента поправилось, 87348 больных скончалось.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, как избежать прихода третьей волны коронавируса в стране.

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