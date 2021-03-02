Песков: санкционная политика против России не эффективна

Дмитрий Песков считает, что вводимые санкции ухудшают отношения между РФ и западными странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что санкционная политика, направленная против России, не эффективна, поскольку ограничительные меры не достигают своих целей. Он отметил, что Москва всегда будет ориентироваться на национальные интересы страны. Также Песков добавил, что вводимые санкции ухудшают отношения между Россией и западными государствами, пишет Коммерсант.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что США могут 2 марта наложить ограничительные меры в отношении РФ из-за инцидента с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Кроме того накануне Евросоюз согласовал введение новых санкций против России.

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