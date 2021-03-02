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Некоторым россиянам могут дать дополнительный отпуск

02.03.2021 14:49
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Некоторым россиянам могут дать дополнительный отпуск

Документ одобрили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при российском правительстве.

Совет Федерации России подготовил проект закона, согласно которому некоторым гражданам страны могут предоставить дополнительный отпуск. Отмечается, что российские жители, ухаживающие за родственниками с первой группой инвалидности, могут получить неоплачиваемый двухнедельный отпуск, пишет Российская газета.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что правительство страны поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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