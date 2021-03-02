Некоторым россиянам могут дать дополнительный отпуск

02.03.2021 14:49 Комментарии

Документ одобрили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при российском правительстве.

Совет Федерации России подготовил проект закона, согласно которому некоторым гражданам страны могут предоставить дополнительный отпуск. Отмечается, что российские жители, ухаживающие за родственниками с первой группой инвалидности, могут получить неоплачиваемый двухнедельный отпуск, пишет Российская газета. Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что правительство страны поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".