В Евросоюзе согласовали новые антироссийские санкции

Источник рассказал, что решение о наложении санкций в ближайшее время будет утверждено Советом ЕС.

Постпреды 27 стран-членов Европейского Союза в понедельник согласовали введение новых штрафных санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации с главным критиком Кремля Алексеем Навальным. Об этом сообщило издание Интерфакс со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Отмечается, что собеседник газеты отказался называть количество и имена российских должностных лиц, которые попадут под европейские ограничительные меры. Также источник добавил, что теперь совет Евросоюза должен одобрить данное решение и после его публикации в Официальном журнале сообщества санкции вступят в силу.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что при действующем американском лидере Джо Байдене страна будет зависеть от поставок нефти из России.

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