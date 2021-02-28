Германию ожидают иски при остановке "Северного потока - 2"

Германия не сможет отказаться от поставок газа и углеводородов, а также от атомной энергии.

Министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце дала расширенное интервью изданию Welt am Sonntag. По ее словам российский проект "Северный поток - 2" законсервировать не так легко. Шульце уточнила, что во-первых, страна будет нуждаться в угле, газе и атомной энергии еще по крайней мере в течение двух десятилетий. Также министр подчеркнула, что попытка запретить достраивать проект приведет к появлению исков о компенсации затрат, выставленных в отношении Германии в международных арбитражных судах, пишет РИА Новости.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что российский проект "Северный поток - 2" должен быть завершен, но только при выполнении определенных условий.

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