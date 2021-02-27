Зарплаты россиян предложили считать по новой методике

Андрей Ветлужских заявил, что при подсчете оплаты труда не принимается в расчет большая дифференциация по среднестатистическим зарплатам.

Депутат Государственной думы Андрей Ветлужских в беседе с изданием Ura.ru рассказал, что в России существует проблема с подсчетом заработных плат россиян. По его словам, доход граждан нужно считать по новой методике, поскольку статистика учитывает средние значения по стране, а не медианные, которые гораздо ниже среднего арифметического. Андрей Ветлужских добавил, что при подсчете оплаты труда не принимаются в расчет переработки, большая дифференциация по среднестатистическим зарплатам, а также существуют методические недостатки, касающиеся видов и учетов доходов.

Ранее стало известно, что в России могут появиться трудовые книжки нового образца.

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