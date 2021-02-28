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Европарламент может расширить санкции против России

28.02.2021 10:02
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Европарламент может расширить санкции против России

На этот раз санкционные ограничения связаны со шпионажем в Болгарии.

Представитель Болгарии в Европейском парламенте Ангел Джамбазки обратился с вопросом к Европейской комиссии. Обращение заключается в попытке выяснить, какие шаги будет предпринимать Европа в отношении России, после того, как в прошлом году два российских дипломата были высланы из страны за шпионаж. Джамбазки интересуется, планирует ли Европарламент усилить санкционные ограничения против России из-за ситуации со шпионской деятельностью российских представителей в Болгарии, пишет RT.

Ранее официальный представитель президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон введет новые санкционные ограничения в отношении России, причем это будет сделано в течение ближайших недель.

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