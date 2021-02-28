С Байконура запустили первый российский спутник "Арктика-М"

Первый арктический российский спутник "Арктика-М" предназначен для сфер метеорологии, гидрологии, агрометеорологии.

Сегодня, в 9:55 мск, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с первым российским спутником "Арктика-М", предназначенным для проведения арктических исследований Арктики. Общий вес спутника достигает 2,2 т, предполагается, что аппарат будет работать в течение 7 лет. Спутник предназначен для мониторинга климатических изменений в арктической зоне, с помощью аппарата ученые будут решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, получая со спутника многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах, пишет РИА Новости.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россиянам не стоит ездить отдыхать в южные страны.

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Фото: официальный сайт Роскосмоса