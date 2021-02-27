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Жириновский: россиянам не следует ездить на отдых в южные страны

27.02.2021 15:05
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Жириновский: россиянам не следует ездить на отдых в южные страны

Владимир Жириновский заявил, что курорты в южных государствах могут быть опасными для жизни и здоровья россиян.

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в своем Telegram-канале раскритиковал россиян, которые отдыхают в южных странах. По его словам, на таких курортах "полно заразы". В качестве примера Жириновский привел двух граждан, проживающих в Новосибирской области, которые прилетели с Мальдив с лихорадкой Денге. Политик отметил, что после такого отдыха человек может погибнуть или заразить много окружающих людей.

Также он предостерег россиян от покупки недвижимости в южных государствах, поскольку ею нельзя управлять, а в доме могут поселиться бомжи, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что США планируют в ближайшие недели ввести новые санкции против России.

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