Россия не собирается покидать Совет Европы
Россия и Европа имеют большой потенциал для сотрудничества в некоторых сферах.
Постоянный представитель России при Совете Европы, посол Иван Солтановский заявил, что все слухи о том, что российская делегация планирует покинуть СЕ не соответствуют действительности. Наоборот, он видит перспективы развития взаимоотношений России и ЕС во многих сферах, таких, как, например, сфера искусственного интеллекта, экологии и биотехнологий, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Европейский парламент может ввести новые санкционные ограничения в отношении России.
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