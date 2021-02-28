Россия не собирается покидать Совет Европы

Россия и Европа имеют большой потенциал для сотрудничества в некоторых сферах.

Постоянный представитель России при Совете Европы, посол Иван Солтановский заявил, что все слухи о том, что российская делегация планирует покинуть СЕ не соответствуют действительности. Наоборот, он видит перспективы развития взаимоотношений России и ЕС во многих сферах, таких, как, например, сфера искусственного интеллекта, экологии и биотехнологий, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Европейский парламент может ввести новые санкционные ограничения в отношении России.

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