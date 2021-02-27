На Украине назвали сроки "освобождения" Донбасса

Сергей Гармаш считает, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение 10 лет.

Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по разрешению ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" выразил мнение, что власти страны смогут в течение 10 лет "освободить" данный регион и вернуть над ним контроль. Также он подчеркнул, что многие западные государства поддерживают Киев в вопросах, связанных с возвращением Донбасса, пишет РИА Новости.

Напомним, что накануне лидер Украины Владимир Зеленский назвал Крым "сердцем" страны и попросил Россию "вернуть" ей эту территорию.

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