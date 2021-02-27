Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба

Армен Саркисян хочет урегулировать конфликт в Армении.

Армянский президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении начальника Генштаба ВС страны, отставки которого потребовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом в субботу сообщила газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Уточняется, что Армен Саркисян не поддерживает ни одну из политических сил, а также принимает решения исходя из национальных интересов страны. По мнению президента, конфликт должен быть урегулирован, однако частая смена госслужащих не поможет этого достичь.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян призвал уволить начальника Генштаба Армении после требований ВС о его отставке.

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