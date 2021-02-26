Российские налоговики стали использовать «спящую» норму валютного контроля

Сотрудники налоговой службы активировали одну из норм закона РФ о валютном контроле, которая в течение 16 лет фактически была «спящей».

Налоговые инспекции столичного региона в начале этого года назначили штрафы как минимум трем предприятиям на общую сумму не менее 376 млн рублей за валютные операции, которые были признаны незаконными, пишет gazeta.ru.

Согласно статье 19 Федерального закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле», российские подрядчики могут не зачислять иностранную валюту на счета в банках РФ, если она используется для того, чтобы оплатить либо возместить «местные расходы», которые возникают в связи с сооружением объектов за границей. Одним из исключений является норма, которая дает право перечислять денежные средства в иностранной валюте на зарубежный счет при наличии местных расходов в стране строительного подряда. Начиная с даты (2003 год) вступления закона в силу данная норма была «спящей».

Споры в судебной практике почти отсутствовали, также не было и разъяснений уполномоченных государственных органов по поводу толкования этой нормы.

Руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков сообщил, что, имея в своем распоряжении всю необходимую информацию о валютной операции, налоговые органы могут довольно длительное время не реагировать, а потом неожиданно начать проверку.

Зыков заметил, что из-за отсутствия «штрафной» практики на протяжении долгих лет создалось впечатление, что налоговые органы расширительно толкуют нормы валютного закона в пользу компаний-резидентов, но подобное впечатление ошибочно.

Как ранее сообщал «Капитал страны», Федеральная налоговая служба вводит имущественный ценз для российских граждан, чтобы выяснить, где и как хранят свои денежные средства те, кто получает свыше 500 млн рублей в год. Обладатели данных капиталов в ближайшем будущем получат право обслуживаться в отдельной VIP-инспекции.

Идея особой Налоговой для состоятельных граждан возникла давно, но пока декларации о доходах таких россиян проверяют налоговые органы по месту регистрации, в том числе в регионах страны. Однако органам на местах не хватает данных для оценки налогов богатых. Для этого необходимы сведения о том, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются.

Как раз для этого и создается VIP-сервис. Новая инспекция будет работать над досье на каждого предпринимателя, используя для этого данные автоматического обмена финансовой информацией с другими государствами.

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