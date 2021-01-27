Налоговая служба создаст VIP-инспекцию для богатых 235 1 Экономика

Российские власти собираются взять под контроль доходы богатых россиян. Для этого Федеральная налоговая служба решила открыть специальное подразделение для граждан с доходами более 500 млн руб. в год. Состоятельные граждане останутся налогоплательщиками, но станут «клиентами» налоговой инспекции, пишет VTimes. Впрочем, «клиенты» от этого не в восторге и хотели бы избежать столь пристального внимания к себе.