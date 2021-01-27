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Налоговая служба создаст VIP-инспекцию для богатых
27 Января 2021 235 1 Экономика
Российские власти собираются взять под контроль доходы богатых россиян. Для этого Федеральная налоговая служба решила открыть специальное подразделение для граждан с доходами более 500 млн руб. в год. Состоятельные граждане останутся налогоплательщиками, но станут «клиентами» налоговой инспекции, пишет VTimes. Впрочем, «клиенты» от этого не в восторге и хотели бы избежать столь пристального внимания к себе.
VIP-налоговая для богатых
- Федеральная налоговая служба (ФНС) вводит имущественный ценз для россиян, чтобы выяснить, где и как хранят свои деньги те, кто получает 500 млн руб. в год и более. Счастливые обладатели капиталов, которые станут чуть менее счастливыми, в скором времени получат право обслуживаться в отдельной VIP-инспекции, пишет VTimes.
- Как выяснило издание, идея особой Налоговой для богатых россиян давно «бродит» в ФНС. Она обсуждалась много лет назад, но до сих пор декларации о доходах таких граждан проверяют налоговые органы по месту регистрации, в том числе в регионах России. Однако местным отделениям не хватает информации для оценки налогов богатых. Для этого нужны данные о том, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются.
- По словам источников, ровно для этого и создается VIP-сервис. Новая инспекция будет работать над досье на каждого предпринимателя, привлекая для этого данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами. Так, к примеру, ФНС получила сведения о 700 тыс. зарубежных счетов россиян с общей суммой на них в 13 трлн руб.
- В районных инспекциях не всегда знают, что делать с этими данными и часто ошибочно требуют доплатить налоги. В свою очередь, отраслевые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам не могут проверять отдельно декларации владельцев компаний. Централизация данных позволит усилить контроль за доходами самых богатых, считают юристы.
- На бюджетах регионов появление VIP-инспекции не скажется – все полученные налоговые поступления будут передаваться в местные бюджеты. Но бизнес смотрит на открывающуюся перспективу с недоверием.
- Во-первых, ФНС будет хранить в одном месте все данные о самых богатых россиянах. Во-вторых, по словам председателя правления крупной российской компании, «деньги любят тишину» и состоятельным россиянам было спокойнее, «когда доходы проверяли обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты».
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- Один из предпринимателей заявил, что многие все равно не попадут под критерий ФНС, поскольку крупные доходы хранятся в фондах, трастах и других структурах за рубежом. Скрытой задачей VIP-инспекции, возможно, и будет поиск мест, где российская элита держит деньги.
- В целом, доверие к власти у богатых нет, говорят эксперты, поэтому реакция на инициативу ФНС резко отрицательная. Дело в том, что налоги могут потянуть за собой уголовную ответственность. Естественно, никому такое лишнее внимание не нужно.
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не понятно, как будут определять богатые или нет ? ведь всё относительно в нашей жизни. например бомж на помойке богаче мертвого. он тоже богатый ?