Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ЯНВ, 15:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ЯНВ, 15:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Налоговая служба создаст VIP-инспекцию для богатых

27 Января 2021 235 1 Экономика
Налоговая служба создаст VIP-инспекцию для богатых

Российские власти собираются взять под контроль доходы богатых россиян. Для этого Федеральная налоговая служба решила открыть специальное подразделение для граждан с доходами более 500 млн руб. в год. Состоятельные граждане останутся налогоплательщиками, но станут «клиентами» налоговой инспекции, пишет VTimes. Впрочем, «клиенты» от этого не в восторге и хотели бы избежать столь пристального внимания к себе.

VIP-налоговая для богатых

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) вводит имущественный ценз для россиян, чтобы выяснить, где и как хранят свои деньги те, кто получает 500 млн руб. в год и более. Счастливые обладатели капиталов, которые станут чуть менее счастливыми, в скором времени получат право обслуживаться в отдельной VIP-инспекции, пишет VTimes.
  • Как выяснило издание, идея особой Налоговой для богатых россиян давно «бродит» в ФНС. Она обсуждалась много лет назад, но до сих пор декларации о доходах таких граждан проверяют налоговые органы по месту регистрации, в том числе в регионах России. Однако местным отделениям не хватает информации для оценки налогов богатых. Для этого нужны данные о том, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются.
  • По словам источников, ровно для этого и создается VIP-сервис. Новая инспекция будет работать над досье на каждого предпринимателя, привлекая для этого данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами. Так, к примеру, ФНС получила сведения о 700 тыс. зарубежных счетов россиян с общей суммой на них в 13 трлн руб.
  • В районных инспекциях не всегда знают, что делать с этими данными и часто ошибочно требуют доплатить налоги. В свою очередь, отраслевые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам не могут проверять отдельно декларации владельцев компаний. Централизация данных позволит усилить контроль за доходами самых богатых, считают юристы.
  • На бюджетах регионов появление VIP-инспекции не скажется – все полученные налоговые поступления будут передаваться в местные бюджеты. Но бизнес смотрит на открывающуюся перспективу с недоверием.
  • Во-первых, ФНС будет хранить в одном месте все данные о самых богатых россиянах. Во-вторых, по словам председателя правления крупной российской компании, «деньги любят тишину» и состоятельным россиянам было спокойнее, «когда доходы проверяли обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты».

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Один из предпринимателей заявил, что многие все равно не попадут под критерий ФНС, поскольку крупные доходы хранятся в фондах, трастах и других структурах за рубежом. Скрытой задачей VIP-инспекции, возможно, и будет поиск мест, где российская элита держит деньги.
  • В целом, доверие к власти у богатых нет, говорят эксперты, поэтому реакция на инициативу ФНС резко отрицательная. Дело в том, что налоги могут потянуть за собой уголовную ответственность. Естественно, никому такое лишнее внимание не нужно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
13:36 0 0
преследующая по закону:

не понятно, как будут определять богатые или нет ? ведь всё относительно в нашей жизни. например бомж на помойке богаче мертвого. он тоже богатый ?

Статьи

Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина

Миллиардеры заплатят по миллиарду рублей за технологический «прорыв» Путина
Экономика 2

Минфин оставил банки без «кубышки» правительства

Минфин оставил банки без «кубышки» правительства
Экономика

Путин и Байден провели первые переговоры. Но договорились только об одном

Путин и Байден провели первые переговоры. Но договорились только об одном
Политика

Госдума хочет видеть Путина на деньгах. Центробанк резко против

Госдума хочет видеть Путина на деньгах. Центробанк резко против
Экономика 5

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Регуляторная гильотина» в действии?

«Регуляторная гильотина» в действии?

Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование

Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование

Новости дня

14:50 Стало известно, когда примут решения о режиме обучения в вузах Москвы Стало известно, когда примут решения о режиме обучения в вузах Москвы
В Москве снова отменили часть ограничений по COVID-19
В Москве снова отменили часть ограничений по COVID-19
11:58 Число инфицированных COVID-19 в РФ выросло на 17741 человек Число инфицированных COVID-19 в РФ выросло на 17741 человек
11:42 Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ
11:02 Байден назвал СП-2 невыгодным проектом для Европы Байден назвал СП-2 невыгодным проектом для Европы
26 ЯНВ, 19:34 Названы сроки выхода третьей вакцины от COVID-19 в России Названы сроки выхода третьей вакцины от COVID-19 в России
26 ЯНВ, 18:44 Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике Песков назвал возможного владельца "дворца" в Геленджике
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
26 ЯНВ, 18:21 Прогноз по росту ВВП в России был улучшен Прогноз по росту ВВП в России был улучшен

Узнай, страна!

11:21 «Регуляторная гильотина» в действии? «Регуляторная гильотина» в действии?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
26 ЯНВ, 23:52 Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование Новый резидент «Титановой долины» планирует производить медоборудование
26 ЯНВ, 22:14 Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени Программа глубокой переработки и производства изделий из древесины реализуется в Тюмени
26 ЯНВ, 19:17 Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области Инновационный трамвайный вагон разработан в Челябинской области
26 ЯНВ, 15:26 Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов
26 ЯНВ, 12:36 Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий Фонд Росконгресс: вакцинация поможет проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 ЯНВ, 11:13 Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор
25 ЯНВ, 18:50 Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии Турецкая компания планирует открыть производство стройматериалов в Ингушетии
25 ЯНВ, 16:51 Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда Чечня готовится к открытию пансионата и центра реабилитации для военных и ветеранов труда
25 ЯНВ, 00:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали гастротуризм и расширяли производство
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter