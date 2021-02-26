В "Аэрофлоте" ответили на публикации СМИ о новом типе билетов

Михаил Демин заявил, что введение нового вида авиабилетов рассматривался в период разгара пандемии коронавируса.

В авиационной компании "Аэрофлот" рассказали, что публикации СМИ о введении новых "негарантированных" билетов не соответствуют действительности. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель авиаперевозчика Михаил Демин. По его словам, сейчас в компании никто не обсуждает введение подобной инициативы, однако он отметил, что во время локдауна этот вопрос рассматривался. Демин пояснил, что данная идея была актуальной в разгар пандемии коронавируса, поскольку авиарейсы массово отменялись или вносились изменения в расписание полетов.

Ранее газета "Ведомости" заявила, что компания "Аэрофлот" предложила ввести новый вид авиабилетов.

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