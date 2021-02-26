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СМИ: "Аэрофлот" предложил ввести новый вид авиабилетов

26.02.2021 10:34
Комментарии: 1
СМИ: "Аэрофлот" предложил ввести новый вид авиабилетов

Использование нового типа тарифов позволит снизить стоимость билетов на 2%.

  • В компании "Аэрофлот" предложили ввести в России "негарантированные" авиабилеты. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на письмо, которое перевозчик 11 февраля направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.
  • В документе сказано, что новый тип тарифа предполагает расширенные условия перевозок, однако внести соответствующие изменения может сама компания. Так, перевозчик имеет право пересадить пассажира на другой рейс (более ранний или, наоборот, поздний), поменять дату отправления, маршрут перелета, а также класс обслуживания без учета мнения клиента.
  • Кроме того издание добавило, что "негарантированные" авиабилеты предполагают компенсацию до 30 тыс. руб. за подобные неудобства, но не во всех случаях. Отмечается, что выплат не будет в случае, если "Аэрофлот" предупредит пассажира об изменениях условий перелета менее чем за две недели.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью в России продолжается.

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15:18 0 0
Александр Н:

и не факт что пассажир рейса (например )Москва - Адоер не доставит пассажиров к примеру в Воронеж или Смоленск потому что и ближе и быстрее и дешевле

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