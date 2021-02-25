Лавров отреагировал на конфликт в Армении

Ара Айвазян проинформировал Сергея Лаврова о последнем развитии событий в Армении.

В четверг, 25 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. В ходе разговора министры обсудили ситуацию в Армении. В свою очередь Лавров заявил, что Россия рассчитывает на мирное разрешение конфликта в стране, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава правительства Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба страны Оника Гаспаряна после требований ВС о его отставке. Премьер назвал это попыткой осуществить госпереворот и вместе со своими сторонниками вышел на митинг.

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