Больше россиян смогут досрочно выйти на пенсию

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Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу.

Минтруд планирует добавить к стажу, дающему право на досрочный выход на пенсию, периодов профессионального образования и переквалификации.

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