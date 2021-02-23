Больше россиян смогут досрочно выйти на пенсию
23.02.2021 11:05
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Минтруд планирует добавить к стажу, дающему право на досрочный выход на пенсию, периодов профессионального образования и переквалификации.
- Специалисты Минтруда подготовили специальный проект постановления Правительства России, согласно которому будет расширен список работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), позволяющих досрочно выйти на пенсию.
- Одним из нововведений проекта станет добавление времени, в течение которого сотрудник проходит переквалификацию или профессиональное обучение, к стажу, позволяющему оформить досрочный выход на пенсию для некоторых категорий работников, пишет Российская газета.
- Сейчас досрочный выход на пенсию доступен, например, для учителей, врачей, работников общественного транспорта, а в стаж включены период выполнения трудовой деятельности полный рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск и периоды нетрудоспособности, оформленные по больничным листам.
- Существуют и другие ситуации, к примеру, перемена работы беременной женщиной, занимающейся трудовой деятельностью, дающей право на досрочный выход на пенсию, на ту должность, которая исключает воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. Время пребывания на новой работе включается в стаж для досрочной пенсии.
- Что же касается времени обучения или повышения квалификации, которое необходимы для выполнения своих профессиональных обязанностей, то в настоящий момент оно в стаж не включено.
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