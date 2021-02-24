Половина работодателей готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю 286 0 Исследования

Согласно опросу, проведенному в феврале текущего года специалистами сервиса "Работа.ру", в будущем более половины опрошенных работодателей высказали готовность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Тем не менее, многие из участников опасаются снижения показателей компаний, а также связывают переход на работу четыре дня в неделю с сокращением заработных плат сотрудников.