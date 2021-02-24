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Половина работодателей готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю

24 Февраля 2021 286 0 Исследования
Половина работодателей готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю

Согласно опросу, проведенному в феврале текущего года специалистами сервиса "Работа.ру", в будущем более половины опрошенных работодателей высказали готовность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Тем не менее, многие из участников опасаются снижения показателей компаний, а также связывают переход на работу четыре дня в неделю с сокращением заработных плат сотрудников.

  • В проведенном в феврале опросе, с которым ознакомились РИА Новости, специалисты сервиса "Работа.ру" выяснили, отношение российских работодателей к возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. В исследовании приняли участие 1000 работодателей из всех регионов нашей страны. 
  • На вопрос об отношении к рабочей неделе продолжительностью всего четыре дня порядка 42% респондентов дали отрицательную оценку, посчитав такой переход плохой идеей, 20% работодателей восприняли подобную инициативу нейтрально, а вот 38% высказались в ее поддержку.
  • При этом, на вопрос о готовности к переходу на четырехдневную рабочую неделю только 6% опрошенных заявили, что могут перейти на сокращенный режим работы уже сейчас. 53% респондентов готовы рассмотреть официальное сокращение рабочих дней до четырех в неделю в долгосрочной перспективе, 41% работодателей выступили категорически против сокращения рабочих дней.
  • Среди положительных моментов перехода на сокращенную неделю работодатели отмечали увеличившееся количество времени, которое сотрудники смогут проводить с семьями, защиту работника от профессионального выгорания, появление у сотрудников возможности более эффективно использовать рабочее время и повышать свою квалификацию.

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  • Среди минусов руководители компаний называют сокращение заработных плат сотрудникам, порядка 40% респондентов опасаются снижения производительности предприятий, а почти треть опрошенных говорят о снижении уровня трудовой дисциплины. Также работодатели высказали опасения из-за возникновения бюрократических сложностей и большей усталости сотрудников, из-за перехода на четыре рабочих дня в неделю. И только 11% опрошенных не видят никаких недостатков в переходе на четырехдневную рабочую неделю.
  • Ранее "Капитал страны" сообщал, что Правительство России рассматривает новые виды поддержки бизнеса и борьбы с безработицей. Планируется предоставлять компаниям новые кредиты для выплат зарплат сотрудника, установить новый налоговый режим и списывать задолженности. Однако такие меры, а также снижение суммы выплат россиянам потерявшим работу во время кризиса, свидетельствуют о том, что кабмин решил переложить борьбу с безработицей на плечи работодателей. 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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