Доллар по 30 рублей. Эксперт назвал условие для укрепления рубля

Эксперт рассказал, при каком условии доллар может стоить 30 рублей, а евро 40 рублей.

Согласно прогнозу финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, в том случае, если российские власти пойдут на деноминацию рубля, то стоимость доллара может опуститься до 30 рублей за одну штуку. Эксперт отмечает, что ситуация с деноминацией может стать реальной при курсе доллара по 125 - 127 рублей. Тем не менее, в настоящее время рубль остановился на отметке в 73–77 рублей за доллар и пока будет оставаться в указанном диапазоне, пишет Вечерняя Москва.

Как ранее писал "Капитал страны", эксперты оценили возможные дополнительные доходы России от растущих цен на нефть.

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