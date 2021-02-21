Жириновский: в России надо ввести ограничения по весу

Для аппарат чиновников ограничения по веслу должны составить 100 кг.

В России необходимо ввести ограничения по весу. С таким предложением выступил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, которым он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда», страна слишком много денежных средств тратит на полных людей, так как вынуждено оплачивать их лечение и диеты. В то же время люди с нормальной массой тела "недополучают от государства". Жириновский напомнил, что еще в 2014 году высказывал предложение о введении на территории нашей страны ограничений по весу на уровне 80 кг, пишет РИА Новости.

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