В бундестаге возмутились водной блокадой Крыма, которую устроил Киев

Вальдемар Гердт удивился тому, что демократический и толерантный Запад до сих пор никак не отреагировал на водную блокаду полуострова.

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт считает, что водная блока Крыма, которую устроила Украина, является "средневековым методом осады". Он отметил, что собирается обсудить данный вопрос с парламентариями Германии на предмет нарушения международного права. Также Вальдемар Гердт добавил, что будет просить немецкое правительство оценить эффективность инвестиций, которые страна направляет Украине на "развитие демократических процессов", пишет "Московский комсомолец".

Напоминаем, что в 2014 году киевские власти приняли решение отрезать систему водоснабжения полуострова от Северо-Крымского канала.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Германия получила срочный запрос на строительство проекта "Северный поток-2" в немецких водах.

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