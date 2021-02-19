Лавров: вопрос с "Северным потоком - 2" закрыт для "уважающих закон"

Россия полностью выполняет свои обязательства, в то время как Евросоюз нарушает свои же решения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос с "Северным потоком - 2" закрыт для любого человека, который "уважает закон". Поэтому у ЕС не может быть оснований для введения каких-либо санкционных ограничений в отношении газопровода. В своем заявлении министр ссылается на заключение юридической службы Европейского союза, которая признала газовый проект инвестиционным и не попадающим под действие газовой директивы ЕС и изменений, внесенных в ее третий энергетический пакет.

Тем не менее, по словам Лаврова, в последствии, политики Еврокомиссии изменили решение юридической службы ЕС, признав "Северный поток - 2" попадающим под действие газовой директивы ЕС, пишет РБК.

Ранее стало известно, что США разработали новый санкционный список по "Северному потоку - 2".

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