В МИД Украины заявили, что Москва навсегда потеряла Киев

Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев продолжает двигаться к членству в ЕС и НАТО.

Украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении в честь годовщины Евромайдана заявил, что Российская Федерация навсегда потеряла Украину. По его словам, Москва не смогла удержать свое влияние на страну.

Помимо этого Кулеба подчеркнул, что Киев продолжает двигаться к членству в ЕС и НАТО. Министр заключил, что Украина ни у кого не будет спрашивать "разрешения", когда речь идет о выборе будущего страны, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Россия вынуждена противостоять агрессивным действиям со стороны НАТО.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".