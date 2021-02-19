В Кремле назвали дату и место встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко уже вылетел с рабочим визитом в Россию.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что встреча президентов России и Белоруссии пройдет в Сочи. Переговоры двух лидеров состоятся 22 февраля. Предполагается, что главы государств обсудят совместные проекты России и Белоруссии в сферах торговли, экономики, энергетики и культуры, определят вектор развития дальнейших отношений двух стран, а также затронут вопросы интеграции и Союзного государства, пишет ТАСС.

Ранее в Кремле прокомментировали переговоры, которые ведут США и Германия по "Северному потоку - 2".

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