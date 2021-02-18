Песков озвучил дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча лидеров России и Белоруссии состоится 22 февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидера России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоятся 22 февраля 2021 года. Он отметил, что встреча, вероятнее всего, будет продолжительной. Песков добавил, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения Москвы и Минска, а также обменяются мнениями по международной проблематике, пишет ТАСС.

Ранее глава Белоруссии сообщил, что собирается встретиться с лидером России в 20-х числах февраля.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".