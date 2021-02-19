Чартеры в Египет начнут летать в марте

По данным Египта Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения, но российская сторона пока не дала подтверждения информации.

Согласно данным, полученным от Министерства гражданской авиации Египта, удалось договориться о возобновлении чартерного сообщения с Россией. По представленной информации, чартерные рейсы на египетские курорты полетят уже в марте текущего года, осталось определить технические детали и договориться о дате начала полетов. Тем не менее от российской стороны не поступало информации, подтверждающей возобновление чартерного сообщения. Такой информацией, как пишет ТАСС, не владеют и в посольстве России в Каире.

Напоминаем, что ранее, как сообщал "Капитал страны", российская сторона продлила приостановку рейсов с Великобританией.

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