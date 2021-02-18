В России могут ввести еще один выходной праздничный день

Султан Хамзаев заявил, что глава РФ неоднократно говорил о важности формирования ЗОЖ среди граждан страны.

Руководитель организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ввести в нашей стране еще один выходной праздничный день – День здорового образа жизни. По его мнению, отмечать его можно 7 апреля, проведя время за занятиями спортом и физической культурой. Отмечается, что соответствующее письмо Султан Хамзаев направил российскому министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Он добавил, что такая инициатива повысит популярность здорового образа жизни (ЗОЖ), а также привлечет россиян к занятию спортом и отказу от алкогольных напитков. Также Султан Хамзаев напомнил, что глава России Владимир Путин неоднократно говорил о важности формирования ЗОЖ среди граждан страны, пишут "Известия".

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