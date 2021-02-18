Собянин анонсировал испытания назальной формы "Спутника V"

Сергей Собянин рассказал, что новый препарат от коронавируса формирует иммунитет в зоне носоглотки.

Московский мэр Сергей Собянин в своем блоге написал, что в столице России проведут три этапа клинических испытаний назальной формы вакцины против коронавируса "Спутник V". По его словам, этот новый препарат, разработанный российскими специалистами, не сможет заменить полноценного прививания, однако он будет полезен в качестве дополнительной защиты от вируса.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сроки снятия противокоронавирусных ограничений в России.

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