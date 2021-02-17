Президент РФ поручил обобщить опыт вузов по дистанционному обучению

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава Российской Федерации Владимир Путин по итогам заседания попечительского совета МГУ поручил правительству совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз ректоров" до 1 марта 2021 года обобщить опыт использования дистанционных образовательных технологий в высших учебных заведениях страны, сообщается на сайте Кремля.

Ранее председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал, что Россия начала возвращать специалистов из Европы и США, которые получили образование в нашей стране.

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