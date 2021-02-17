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Возвращение "утекших мозгов". Сколько стоит возврат специалистов из Европы и США
17 Февраля 2021 122 0 Экономика
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал о работе подведомственной ему организации. По его словам, в России наметился новый тренд на возвращение из-за рубежа так называемых "утекших мозгов" - специалистов, получивших образование в России, но уехавших работать в другие страны.
- Главным "каналом" для возвращения в Россию специалистов и привлечения зарубежных экспертов стал университет Сколтех. Дворкович напомнил, что в структуре вуза почти 40% преподавательского состава составляют иностранные профессора, а половина среди оставшихся 60% - вернулись из-за границы. При этом в Сколтехе учатся 20% иностранных студентов.
- Тенденция на возвращение появилась после запуска специальной программы soft landing, нацеленной на адаптацию иностранных стартапов на рынке России. В программе задействованы десятки зарубежных компаний, многие из которых стали российскими резидентами.
- В большинстве случаев в Россию возвращаются специалисты из США и Европы, а вот приобретают отечественные стартапы в Китае, Юго-Восточной Азии, где самым активным игроком рынка выступает сингапурский хаб, и европейские страны. При этом в фонде "Сколково" стараются создать условия для того, чтобы при продаже стартапа за рубеж сами команды оставались в России, сообщает РИА Новости.
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- Фонд "Сколково" является некоммерческой организацией, созданной в 2010 году. За десять лет работы Фонд привлек более 180 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создал порядка 37 тысяч новых рабочих мест, получил более 650 зарубежных патентов, открыл более 60 НИОКР-центров партнеров, а также, по данным Российской газеты, привлек в 2,5 раза больше инвестиций, чем было вложено в развитие организации из федерального бюджета.
- Тем не менее только в 2020 году, по данным РБК, Фонд "Сколково" получил в виде субсидий из федерального бюджета 10,8 млрд рублей, а в период с 2021 по 2023 гг организации будет выделяться по 10,3 млрд рублей ежегодно.
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