Возвращение "утекших мозгов". Сколько стоит возврат специалистов из Европы и США 122 0 Экономика

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал о работе подведомственной ему организации. По его словам, в России наметился новый тренд на возвращение из-за рубежа так называемых "утекших мозгов" - специалистов, получивших образование в России, но уехавших работать в другие страны.