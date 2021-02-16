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Столтенберг: НАТО хочет сотрудничества с Россией

16.02.2021 15:01
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Столтенберг: НАТО хочет сотрудничества с Россией

Йенс Столтенберг рассказал, что североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo заявил, что альянс хочет сотрудничать и поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией из-за риска возобновления гонки вооружений. Однако он подчеркнул, что если Москва вступит в конфронтацию, НАТО готова защищать своих членов. Также Столтенберг выразил мнение, что в любом случае диалог с Россией необходимо вести с позиции твердости и силы, пишет RT.

Ранее сообщалось, что эстонские депутаты предложили Евросоюзу разработать эффективную политику санкций против РФ.

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