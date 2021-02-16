В Кремле ответили на сообщения о грядущих изменениях в правительстве РФ

Дмитрий Песков отказался комментировать слухи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных изменениях в финансовом блоке правительства России не соответствуют действительности. Более подробно прокомментировать данную информацию он отказался.

"Давайте слухи не будем комментировать", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Напомним, что СМИ, ссылаясь на источники, распространили публикации о возможной отставке российского министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. По словам собеседников некоторых изданий, они могут уволиться в течение этой недели.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что лидер России Владимир Путин хочет продлить программу льготной ипотеки.

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