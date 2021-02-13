Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией

Пекка Хаависто не стал комментировать возможность наложения Евросоюзом антироссийских санкций.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе общения с российскими журналистами заявил, что страна хочет сохранить контакты и дипломатические отношения с Российской Федерацией. По его словам, Хельсинки и Москва всегда находили компромиссы, даже в очень спорных вопросах.

"Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и РФ", - рассказал он.

Пекка Хаависто добавил, что если Россия и Европейский Союз прекратят политический диалог, то это негативно отразится на обеих сторонах, пишет РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва готова разорвать отношения с ЕС.

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